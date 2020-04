Cronaca Tribunali-Castellammare / Via Dello Spasimo

L'albero dello Spasimo va abbattuto, il Comune ha deciso: "Rappresenta un pericolo"

Via libera anche dalla sovrintendenza ai Beni culturali al taglio dell'ailanto da tempo malato che costituisce un pericolo per la pubblica incolumità. Orlando e Darawsha: "Non c'è scelta, valuteremo come mantenerne una simbolica presenza nella navata della chiesa"