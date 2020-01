Via Marchese di Roccaforte, comprano borragine ma è mandragora: gravi madre e figlia

Mangiano mandragora scambiandola per borragine ma finiscono in ospedale in gravi condizioni. Due donne, madre di 72 anni e figlia di 56, sono state ricoverate rispettivamente all'ospedale Villa Sofia e al Buccheri La Ferla. Sono state salvate grazie all'antidoto trovato all'ospedale di Cefalù. Le due donne avevano acquistato la mandragora presso un venditore ambulante abusivo nella zona di via Marchese di Roccaforte.

Madre e figlia ieri sera si sono presentate in ospedale con i sintomi dell'avvelenamento: confusione mentale, vertigini, nausea, diarrea e malessere generale. Il centro antiveleni di Pavia, interpellato, ha indicato l'ospedale di Cefalù per l'antidoto. Così una volante della polizia stradale di Buonfornello si è recata a Cefalù per ritirare l'antidoto e portarlo ai medici che si trovavano nei due ospedali palermitani. La madre è stata intubata mentre la figlia è meno grave. Il venditore ambulante sarebbe adesso ricercato dai carabinieri.