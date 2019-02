Compra un gatto del bengala su internet, ma è una truffa: denunciata palermitana

Una ragazza palermitana di 25 anni è stata denunciata ieri dai carabinieri di San Felice sul Panaro, in Emilia. Lo scorso 2 gennaio, mediante un’inserzione pubblicata su un sito internet specializzato nella vendita di animali domestici, aveva ottenuto da una donna del posto la somma di 200 euro come caparra per l’acquisto di un gatto del Bengala, che era stato messo in vendita fittiziamente.

La palermitana è stata denunciata in stato di libertà alla Procura modenese in concorso con un uomo etiope del 1956 residente a Castellanza (in provincia di Varese).

La vittima ha atteso invano la consegna dell’animale di razza, ma visto che il tempo passava e non aveva notizie del gatto, ha capito che si trattava di una truffa e ha denunciato tutto ai carabinieri.