Nell'ex convento San Francesco d'Assisi si farà musica: spazio in concessione al Conservatorio

Una parte del'ex convento San Francesco d'Assisi sarà affidata in concessione fino al 2045 al Conservatorio Alessandro Scarlatti. L’edificio, che si trova nel cuore del centro storico, è annesso alla più nota e omonima basilica. Il Conservatorio ha chiesto un finanziamento al Miur, partecipando a un bando destinato alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (Afam), per restaurare l'immobile.

"Al termine dell'intervento di recupero il sito - spiegano dal Comune - andrà ad aggiungersi alla sede principale di via Squarcialupo, distante circa dieci minuti a piedi, garantendo così la disponibilità di maggiori e più funzionali spazi, in linea con le esigenze attuali dell'istituto". La cerimonia di consegna dell'ex complesso San Francesco è fissata per domani alle 11.30, in via del Parlamento. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alle Culture Adham Darawsha, l'assessore al Patrimonio Roberto D'Agostino e il presidente del Conservatorio Gandolfo Librizzi.