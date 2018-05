Festa grande per i 104 anni di nonna Benedetta: "Poker, burraco e sorrisi"

Una maxi torta sulla quale spiccherà il numero 104, Domani pomeriggio alle 16 presso la casa di riposo “La grande famiglia” di via Croce Rossa 80, festa di compleanno per Benedetta Sanna che con la lucidità che ancora la contraddistingue festeggia 104 anni. E il prossimo anno saranno cinquanta gli anni da pensionata del Giornale di Sicilia dove nel 1951 venne assunta come centralinista.

Classe 1914, ha vissuto due guerre mondiali: Oggi Benedetta Sanna gioca ancora a poker, burraco, scala 40 e ramino con alcune amiche e la nipote che vanno regolarmente a trovarla. E legge tantissimo. Divora libri in quantità industriale. La donna vive all'ultimo piano della struttura di via Croce Rossa 80, da dove si gode una veduta mozzafiato a ridosso del monte Pellegrino con lo stadio Renzo Barbera proprio di fronte. I festeggiamenti, organizzati dalla titolare della casa di riposo, Antonina Siino (nella foto con Benedetta Sanna), parteciperanno tutti i collaboratori e gli ospiti della struttura.