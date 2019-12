Competenze sportive, dirigente scolastico Guarneri (Ics Puglisi) sottoscrive convenzione con lo Sporting Asd

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L' I.C.S. P.P.Puglisi prosegue sul solco della valorizzazione delle competenze sportive e di cittadinanza, questa volta anche con il coinvolgimento diretto delle famiglie: è stata sottoscritta infatti una convenzione con lo Sporting ASD di Palermo che permetterà di realizzare con l'ausilio di tecnici professionisti programmi di potenziamento delle attività sportive (Basket, Tennis, Nuoto, Padel, Beach Volley e Tennis, Mini Tennis, Pattinaggio, Pallanuoto) in orario curriculare ed extracurriculare. Alla struttura potranno accedere in convenzione anche le famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport e del benessere socio-relazionale, favorendo l'aggregazione e la conoscenza delle regole. "Un'ulteriore risorsa - dice il Dirigente Scolastico Vincenzo Guarneri - che la scuola mette a disposizione per i suoi alunni, le famiglie ed il territorio, che consentirà di coniugare formazione e benessere, qualificando ulteriormente il tempo vissuto, abbattendo il diaframma tra i momenti quotidiani di "otium" e "negotium".

Gallery