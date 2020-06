Incarico europeo per l'avvocato Michele Calantropo, si occuperà di diritti umani

Incarico europeo per l’avvocato Michele Calantropo, consigliere dell’Ordine e responsabile della Commissione relazioni internazionali. Il penalista è stato infatti nominato componente della Commissione diritti umani della Federazione degli avvocati d’Europa ed è la prima volta che un avvocato palermitano ricopre questo ruolo.

L’organismo è composto da tutti gli ordini forensi europei, inclusa la Gran Bretagna, ed è presieduto dal legale polacco Artur Wierzbicki. Si occupa di diritti umani su scala internazionale, dalla Turchia alla Colombia, dalle politiche dell’immigrazione alla tutela dei dati personali.

“La professione si evolve – commenta Calantropo – e le prospettive di lavoro hanno il mondo come orizzonte. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati, sotto la presidenza di Giovanni Immordino, ha voluto dare un forte impulso a questa visione dell’avvocatura. I risultati sono evidenti e dimostrano la grande professionalità dell’avvocatura palermitana che viene riconosciuta anche a livello internazionale”.

Calantropo ha difeso tanti stranieri negli ormai numerosi processi che si svolgono non solo a Palermo, ma anche nel resto dell’Isola, per via delle ondate migratorie. Il penalista ha assistito tra l'altro anche Medhanie Tesmafarian Behre, il falegname eritreo accusato di essere uno dei capi delle organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di essere umani dall’Africa in Europa. Calantropo è riuscito a dimostrare dopo una lunga battaglia giudiziaria che l’imputato era stato scambiato con un’altra persona, Mered Medhanie Yehdego, che è tuttora ricercato.