Una corona d'alloro e uno spettacolo teatrale per ricordare Natale Mondo

Domani alle 10.15, presso la lapide che ricorda i caduti della squadra mobile nell’atrio interno della caserma “Boris Giuliano”, in occasione del trentesimo anniversario della vile uccisione dell’agente scelto della polizia Natale Mondo, il questore di Palermo, alla presenza delle autorità civili e militari locali, deporrà una corona di alloro. A seguire verrà celebrata una funzione eucaristica officiata dal cappellano della poliziadon Massimiliano Purpura, presso la cappella della “Soledad”. Un ulteriore momento di ricordo dedicato a Natale Mondo si svolgerà alle 12 presso la caserma “Pietro Lungaro”, dove, alla proiezione di un filmato in sua memoria ed alle testimonianze di alcuni poliziotti, seguirà uno spettacolo, in chiave antimafia, di Pupi Siciliani.

Natale Mondo venne ucciso nel primo pomeriggio del 14 gennaio 1988, mentre si trovava davanti il negozio di giocattoli gestito dalla moglie nel quartiere “Arenella”. Si era arruolato in polizia nel 1972 e aveva prestato servizio nelle città di Roma, Siracusa e Trapani. Trasferito successivamente alla Questura di Palermo, ha prestato servizio presso la squadra mobile dal 2.12.1982 al 9.10.1985, dove si è occupato prevalentemente di indagini sulle cosche mafiose operanti in questo capoluogo, apportando un prezioso contributo alle indagini su “Cosa Nostra”. Per l’estremo sacrificio della propria vita, stroncata da un proditorio agguato criminale, Natale Mondo il 10 novembre 1999 è stato insignito della “medaglia d’oro al valor civile alla memoria”.