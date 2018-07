Un dolore lungo 35 anni: Palermo ricorda Rocco Chinnici

Commemorato il giudice Rocco Chinnici. Trentacinque anni dopo Palermo si ferma. Questa mattina - alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri, in via Pipitone Federico, è stata deposta una corona d’alloro nel luogo dell’eccidio. Erano presenti anche il prefetto di Palermo Antonella De Miro e Leoluca Orlando, oltre ai familiari delle vittime e numerose autorità civili e militari. Nella strage persero la vita anche i carabinieri di scorta, il maresciallo ordinario Mario Trapassi, l'appuntato scelto Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Poco dopo è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo dei Militari (all’interno della caserma Dalla Chiesa).

"Il comandante generale dell’Arma - si legge in una nota dei carabinieri - ha affettuosamente e calorosamente salutato i familiari delle vittime presenti". "I due carabinieri vittime della strage di via Pipitone - ha detto Nistri - sono stati accomunati dalla coerenza con la scelta fatta quando avevano 20 anni, che poi hanno portato avanti scegliendo di fare i carabinieri, e dalla consapevolezza dei doveri derivanti da tale scelta. Commemorazione significa comunicare questa memoria e questo ricordo, perché il ricordo possa essere come il testimone che si usa nelle staffette, dove ha senso solo se non cade e viene afferrato da altri che continuano la corsa. Il senso della commemorazione è proprio il senso del passaggio di questo testimone, da chi ha fatto il proprio dovere a chi continuerà a farlo per rendere questi sacrifici un viatico per il futuro".

Poi la conclusione: "L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa". La cerimonia si è conclusa con il concerto dei giovani musicisti del conservatorio Vincenzo Bellini. Alle 17.30, a Misilmeri, in piazza Rocco Chinnici, sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo.