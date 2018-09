Palermo ricorda il "segugio temuto dai boss": il programma della commemorazione

Domani ricorre il 37esimo anniversario dell’omicidio del maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella, che per il suo impegno sul campo si era guadagnato gli appellati di “segugio temuto dai boss” e “specialista in casi difficili”. Il 10 settembre 1981, Ievolella era a bordo della propria Fiat 128 con la moglie Iolanda, in attesa della figlia Lucia, quando venne freddato da sicari di cosa nostra in piazza Principe di Camporeale. All’agguato parteciparono quattro killer mafiosi armati di pistole calibro 7,65 e fucili caricati a pallettoni, che giunti a bordo di una Fiat Ritmo, risultata poi rubata, scesi dall’autovettura fecero fuoco in direzione del Maresciallo Ievolella, nell’occorso la moglie riportò una leggera ferita alla regione sopraccigliare destra. Il mezzo usato dai killer fu dato alle fiamme e quindi abbandonato in via Caruso dove fu ritrovato dai carabinieri. Fu chiaro immediatamente che l’assassinio del maresciallo Ievolella era da inquadrare in un programma mafioso teso all’eliminazione di quanto si opponesse all’espansione degli interessi criminali.

Per i fatti di sangue sono stati infatti condannati, Tommaso e Francesco Spataro, Pietro Senapa e Giuseppe Lucchese, elementi inseriti in cosa nostra palermitana. I collaboratori di giustizia Salvatore Cocuzza e Salvatore Cancemi, condannati a 10 anni per avere fattivamente attinto a morte il sottufficiale dell’arma, hanno contribuito alla ricostruzione dell'agguato.

Il maresciallo Ievolella era molto noto negli ambienti investigativi dell’arma e tra i magistrati per le sue capacità professionali, per l’impegno investigativo e per la determinazione nel fare luce tanto sul delitto comune quanto su quello mafioso. Prestava servizio a Palermo dalla sua nomina a vicebrigadiere, prima presso le stazioni di Palermo Duomo e Palermo Centro e dal 1965 presso il Nucleo investigativo del gruppo di Palermo.

Il valore e l’impegno nell’attività investigativa, gli erano valsi sette encomi solenni e quattordici lettere di apprezzamento del comandante generale dell’arma. Il Capo dello Stato gli ha concesso la Medaglia d’Oro al Valore Civile con la seguente motivazione: “Addetto a Nucleo Operativo di Gruppo, pur consapevole dei rischi a cui si esponeva, si impegnava con infaticabile slancio ed assoluta dedizione al dovere in prolungate e difficili indagini – rese ancora più ardue dall’ambiente caratterizzato da tradizionale omertà - che portavano all’arresto di numerosi e pericolosi aderenti ad organizzazioni mafiose. Proditoriamente fatto segno a colpi d’arma da fuoco in un vile agguato tesogli da quattro malfattori, immolava la vita ai più nobili ideali di giustizia e di grande eroismo”.

Nel 2000 gli sono state intitolate la nuova sede della stazione carabinieri “Falde” nel quartiere Montepellegrino e una strada cittadina. E’ ricordato dai colleghi per la sua capacità di conciliare la qualità di rapporti familiari con il peso e i vincoli delle responsabilità professionali.

Il programma della commemorazione

Alle 10:00, in piazza Principe di Camporeale, alla presenza del comandante della legione carabinieri Sicilia, il generale di brigata Giovanni Cataldo, sarà deposta una corona d’alloro sulla lapide dedicata al caduto. Alle ore 10.30 verrà celebrata la santa messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, all’interno della caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sede del Comando legione carabinieri Sicilia.