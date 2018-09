Trentasei anni fa l'uccisione, Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa: gli appuntamenti

Lunedì 3 settembre ricorre il 36° anniversario del barbaro agguato in cui persero la vita il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di Domenico Russo. In via Isidoro Carini, luogo dell’eccidio, saranno deposte delle corone d’alloro alla presenza del comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, dei familiari delle vittime e delle più alte cariche civili e militari.

Ecco il programma completo della giornata:

2 settembre 2018 - (Festa dell’onestà)

- ore 10.30 incontro nella “Sala della Memoria” presso il Comando legione carabinieri Sicilia tra il comandante del provinciale di Palermo, colonnello Antonio Di Stasio e un gruppo di bambini della città. A seguire vi sarà la visita del museo storico dell’Arma dei carabinieri realizzato sempre all’interno del Comando legione carabinieri Sicilia;

- ore 11 inaugurazione della mostra di cimeli, uniformi, documenti e fotografie presso la biblioteca regionale “Alberto Bombace” sul Cassaro;

- ore 17 svelamento a Villa Bonanno in corso Vittorio Emanuele del cippo dedicato al b Padre Puglisi;

- ore 18.30 esibizione della Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia presso la biblioteca regionale “Alberto Bombace”.

3 settembre 2018

Anniversario dell’eccidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, della consorte Emanuela Setti Carraro e dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Russo).

- ore 08.30 deposizione di una corona al busto dedicato al generale Dalla Chiesa, presso il Comando legione Sicilia;

- ore 09.30 deposizione delle corone sul luogo dell’eccidio, in via Isidoro Carini;

- ore 10 celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno del Comando legione Carabinieri Sicilia, officiata dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. A seguire: proiezione breve filmato sul generale Carlo Alberto dalla Chiesa; commemorazione con intervento del Prefetto di Palermo, del comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri e del sottosegretario agli Interni;

- ore 11.30 in corso Vittorio Emanuele, deposizione floreale presso la stele dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa da parte dei bambini dei quartieri Cassaro, Ballarò, Danisinni, Capo e Albergheria nell’ambito della terza edizione della “Festa dell’onestà” promossa dall’associazione “Cassaro Alto”;

- ore 16.50, a Corleone, presso il complesso monumentale Sant’Agostino, si terranno: l'intitolazione della sala convegni al generale Carlo Alberto dalla Chiesa; il terzo convegno di approfondimento “Carlo Alberto dalla Chiesa: la lotta dell’arma alla mafia. La prima esperienza in Sicilia"; una mostra fotografica riferita in particolare agli anni in cui il Dalla Chiesa ha prestato servizio a Corleone.

- ore 21 a Palermo, corso Vittorio Emanuele, momento di preghiera e di silenzio presso la stele dedicata al generale.