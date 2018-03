Testimoni di Geova, commemorazione della morte di cristo a Monreale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Continuate a far questo in ricordo di me” (Luca 22:19). Seguendo il comando di Gesù di commemorare la sua morte, ogni anno milioni di persone si riuniscono con i testimoni di Geova per osservare questo importante evento. Lo scorso anno quelli che nel mondo hanno celebrato questo evento sono stati 20.175.477. Anche quest’anno tantissime presenze stimate, provenienti da Monreale e dintorni, sono attese all’appuntamento dei Testimoni di Geova che si raduneranno sabato sera all’Acquapark, alle ore 19,30 per commemorare la commemorazione della morte di Cristo.

“Secondo il calendario lunare della Bibbia – afferma Giulio Partinico, referente per la stampa – quest’anno l’anniversario della morte di Gesù ricorre sabato 31 marzo e per la comunità monrealese si terrà oltre che nella locale Sala del Regno sita in via Regione Siciliana 41/a in contemporanea alle ore 19,30 all’Acquapark in Via Pezzingoli 172 a Monreale. La celebrazione prevede un discorso di un’ora circa, che spiegherà il valore della morte di Gesù e in che modo questa può essere di beneficio per voi e per la vostra famiglia". I Testimoni di Geova invitano tutti ad assistere insieme a loro a questo importante evento, l’ingresso è libero e non si fanno collette.