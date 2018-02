Centri sociali e Forza Nuova in centro, si annuncia un sabato bollente: Palermo blindata

Clima infuocato, veleni e incubo vendette: sarà un sabato bollente quello che si appresta a vivere Palermo. I centri sociali e Potere e Popolo manifesteranno in piazza Verdi e davanti al Teatro Massimo. Un'area contesa tra sinistra e destra: perché i riflettori sono puntati anche sulle iniziative targata Forza Nuova. Nel primo pomeriggio previsto un concentramento in piazza Crispi, poi un corteo attraverserà il centro. Qui si svolgerà il comizio di Roberto Fiore, il leader nazionale, nell'area di piazza Verdi, in uno spazio ancora da decidere.

La questura di concerto con la prefettura, sta predisponendo un piano per garantire l’ordine pubblico in centro. Previsto un grande spiegamento di forze per garantire il regolare svolgimento delle due iniziative, soprattutto a pochi giorni dall'aggressione di Massimo Ursino, segretario provinciale di Fn. Intanto domani dovrebbe avvenire la convalida dei fermi di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, accusati del pestaggio.

Disposta la chiusura del Giardino inglese "e di tutte le attività all'interno del palco" dalle 14 a mezzanotte. Stesso provvedimento per il bike sharing. Massiccio l'intervento della polizia municipale impegnata a gestire la viabilità. Dalle 8 a mezzanotte previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Francesco Crispi, via Alfonso Borrelli, via Pasquale Calvi (nel tratto compreso tra via Borrelli e via delle Croci), via Giorgio Castriota (tra via Alfonso Borrelli e via Daniele Manin), via Simone Corleo (tra via Daniele Manin e piazza Francesco Crispi).

Saranno vietate al traffico dalle 14 a mezzanotte le seguenti strade: via Liberia (la corsia laterale, nel tratto compreso tra piazza Francesco Crispi e l'incrocio di via Archimede), via Giorgio Castriota (tra via Enrico Albanese e via Alfonso Borrelli) e via Daniele Manin.

A completare il quadro la presentazione del programma elettorale di CasaPound, che dopo la raccolta di oltre 4.000 firme in Sicilia ha centrato l’obiettivo di candidarsi in tutti i collegi della Camera e del Senato. Appuntamento sabato pomeriggio alle 17.30 nella sede cittadina di cortile Barcellona, in zona Tribunale, non lontano da piazza Verdi.