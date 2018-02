Gelarda: "A Palermo ha vinto la democrazia, grazie agli uomini in divisa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Un sentito grazie da parte mia e di tutta la città di Palermo alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di Finanza, alla polizia municipale e a tutti gli uomini in divisa che oggi hanno garantito che le manifestazioni a Palermo fossero assolutamente pacifiche, nonostante la tensione molto alta a causa dei gravi episodi di violenza accaduti pochi giorni fa in citta". A parlare è il consigliere del MoVimento 5 Stelle Igor gelarda alla fine di questa lunga giornata.

"Grazie all'imponente e attento schieramento delle forze dell'ordine, oggi la questura di Palermo ha dimostrato ancora una volta che gli uomini in divisa sono la vera garanzia per la democrazia in italia. Complimenti dunque al Questore - conclude Gelarda - ma soprattutto a tutti gli operatori della sicurezza e della sanità impiegati oggi a Palermo. Oggi a Palermo ha vinto la democrazia e non possiamo che esserne felici".