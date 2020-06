L'appello del comitato pendolari a Musumeci: "Completare il raddoppio ferroviario Patti-Castelbuono"

Completare il raddoppio ferroviario Patti-Castelbuono e Palermo-Trapani. E' la richiesta avanzata al presidente della Regione Nello Musumeci e all'assessore ai Trasporti Marco Falcone dal presidente del Comitato pendolari Sicilia – Patto Pendolari Italiani – Ciufr Giacomo Fazio, e dal presidente e portavoce del comitato cittadino “Cefalù-Quale ferrovia”. Vincenzo Cesare.

"Chiediamo - si legge nella nota inviata ai rappresentanti del governo regionale - il rifinanziamento del doppio binario dei rimanenti 80 km della tratta Patti-Castelbuono, lungo i 224 km della litoranea Pa-Me, come deliberato favorevolmente dal Cipe nella seduta del 13 maggio del 2010; il finanziamento per la realizzazione del doppio binario della Palermo-Trapani, utilizzando inoltre, da subito, le risorse finanziarie previste nel Piano per il Sud per il binario singolo, queste da destinare a uno o più lotti a 'doppio binario' della stessa tratta".

