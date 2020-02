Comitato consultivo provinciale Inail Palermo: designati per l’Ugl Virzì e Loddo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rinnovato con decreto prefettizio il Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Palermo. Dell’importante organismo che si occupa di sicrezza nei luoghi di lavoro in tutte le sue forme fanno parte i rappresentanti dei lavoratori espressioni delle confederazioni sindacali e i rappresentanti delle associazioni di categoria. I settori interessati sono l’agricoltura, il commercio e l’industria. Per l’UGL ne faranno parte Filippo Virzì per il settore agricoltura e Raffaele Loddo per il settore industria.

“Cresce sempre in qualità e in rappresentatività la nostra organizzazione sindacale - dichiara Franco Fasola Segretario responsabile dell’Ugl di Palermo - lì dove è necessaria e quindi indispensabile la nostra presenza con i nostri qualificati dirigenti sindacali, in particolare in seno all’INAIL, con un ruolo di vigilanza fattiva per la sicurezza nei luoghi di lavoro”. La prima riunione si terrà il prossimo 11 febbraio alle ore 10,30, presso la sede Inail di Palermo.