Sport, cultura e sagre: come cambia il traffico nel weekend

Cultura, sport e tradizione. Dalla notte bianca dell'Unesco al mandorlo in fiore, passando per il big match di serie B in programma al Barbera. Saranno tanti gli eventi che influenzeranno la viabilità in città nel prossimo weekend.

Inoltre la polizia municipale in entrambi i giorni raccomanda prudenza sul viadotto che attraversa viale della Regione Siciliana all’altezza di Bonagia, per la presenza di macchine asfaltatrici che saranno in funzione per il rifacimento del manto stradale. In più ricorda anche la chiusura del Cassaro Basso in entrambi i giorni.

Sabato 10 e domenica 11 marzo

Cantiere stradale (O.D. 214). Viadotto Carlo Perrier Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Albiri, con restringimento graduale della carreggiata a partire da 50 metri prima della rotatoria.

Viale Regione Siciliana S.E. Istituzione del senso unico di marcia, in direzione Trapani, nel tratto com­preso tra via Orsa Minore e via S. Filippo.

Sabato 10 marzo

“Notte Bianca Unesco” (O.D. 193)

Dalle 8 alle 24 via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Matteo Bonello, esclusa, e via Roma, esclusa, inclusi gli attraversamenti: chiusura al transito veicolare anche per gli autorizzati. I veicoli provenienti da via Beati Paoli avranno l'obbli­go di svoltare in via dell'Incoronazione, giunti a piazza Sett' Angeli.

Piazza Sett’Angeli, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta

Via G. Whitaker, nel tratto compreso tra la chiesa della SS. Trinità ed i dammusi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

“Mandorlo in fiore” (O.D.226)

Piazza Verdi, dalle 7 alle 11, nel tratto a monte di via Cavour ed in asse con questa, le intere aree, com­prese quelle ove vige il divieto di sosta con ZRP e quelle con posti riservati, sono destinate alt' uso esclusivo dei pullman che trasportano gli artisti che animeranno la Festa del "Mandorlo in fiore".

Via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Villena, non sarà consentito il transito dopo le 9 e saranno temporaneamente rimosse le barriere per consentire il passaggio del corteo.

Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Villena: chiusura al transito veicolare dalle 10 alle 16 del 10 marzo 2018, mediante l'installazione di new jersey.

Stadio Renzo Barbera

In occasione della partita di calcio Palermo-Frosinone, con inizio alle 18, sarà istituita l’area pedonale con interdizione del transito veicolare di viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”, da piazza Leoni a piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o attraversare viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa. La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti. Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II e le linee raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

Domenica 11 marzo

Dalle 7.30 alle 11 commemorazione caposquadra Vigili del Fuoco Giuseppe Siciliano (O.D. 276/2017)

Via Giuseppe Pagano, nel tratto compreso tra 20 metri prima della via Giuseppe Arcoleo e la stessa, sul lato destro (adiacenze Villetta): divieto di sosta con rimozione coatta.

Via Giuseppe Arcoleo, nel tratto compreso tra via Giuseppe Pagano e m. 20 da essa, sul lato destro (adiacenze Villetta): divieto di sosta con rimozione coatta.