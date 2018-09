Il nuovo comandante della legione Sicilia in visita a Monreale

Il nuovo comandante della legione carabinieri Sicilia, Giovanni Cataldo, ieri ha visitato la caserma di Monreale, accompagnato dal comandante provinciale di Palermo Antonio Di Stasio. Durante l'incontro Cataldo si è soffermato sull’esigenza di continuare ad assicurare un’efficace e incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso l’aggressione, con sequestri e confische, dei patrimoni delle consorterie mafiose.

Il generale di brigata è stato ricevuto dal comandante del gruppo, Luigi De Simone, che lo ha ringraziato per la visita e per l’attenzione che ha voluto riservare con la sua presenza nell’importante presidio dell’Arma di Monreale, rinnovando, anche a nome di tutti i carabinieri, il massimo impegno sul territorio per l’assolvimento dei compiti istituzionali.

Prima di lasciare la città normanna, Cataldo ha voluto rendere omaggio al capitano Emanuele Basile, recandosi sul luogo dell’attentato (dove è affissa una lapide in sua memoria). Il comandante ha poi voluto vedere la targa commemorativa dedicata al capitano Mario D’aleo, all’appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici, esposta all’esterno della vecchia caserma dell’Arma di Monreale, oggi sede del Comando di polizia municipale, per onorare coloro che, con profonda dignità, altissimo senso del dovere e incondizionato spirito di servizio, hanno testimoniato, con il sacrificio della vita, il loro impegno per i valori della legalità e della democrazia.