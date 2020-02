Capaci, cambio al vertice della stazione dei carabinieri: il maresciallo La Rocca va via

Dopo sei anni il maresciallo Antonio La Rocca lascia il Comando della stazione dei carabinieri di Capaci per assumere quello della stazione di Monreale. Per l'occasione, il sindaco Pietro Puccio e presidente del Consiglio comunale Rosario Giambona lo hanno voluto ringraziare per il lavoro svolto nel territorio, con impegno e professionalità e grande spirito di abnegazione, a servizio della comunità, oltre a porgergli gli auguri per l'assunzione del nuovo incarico.

La cerimonia di commiato si è svolta nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio nella Sala Conferenze di Palazzo Conti Pilo alla presenza - oltre che del primo cittadino e del presidente del Consiglio comunale - degli assessori Girolamo Billante, Rita Di Maggio, Maria Giambona e Aldo Sollami e di una rappresentanza di consiglieri comunali (Giusto Baiamonte, Enzo Di Maggio, Franco Fricano, Fiorenza Giambona, Letizia Guercio, Salvo Puccio, Donata Longo e Beatrice Vassallo). All'incontro sono intervenuti anche i militari in servizio alla locale stazione dell'arma, gli iscritti alla locale sezione dell'Associazione nazionale dei carabinieri e il comandante della polizia municipale Giovanni Baiamonte.