Si torna a sparare allo Zen, colpi di pistola contro una finestra

Si torna a sparare allo Zen. Due colpi di pistola sono stati esplosi nel primo pomeriggio di oggi in via Agesia di Siracusa (all'altezza del civico 19), una delle strade che taglia la schiera di palazzoni nella periferia palermitana. Pochi minuti dopo le esplosioni - due quelle avvertite dai residenti - il quartiere si è riempito di polizia. Agenti a presidiare scale e passaggi fra un condominio e l'altro, volanti a ogni angolo e altre a orbitare in zona.

In via Agesia di Siracusa è arrivato anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi balistici e chiarire da quale punto siano stati esplosi i colpi e all'indirizzo di chi o cosa. Uno dei proiettili avrebbe colpito e rotto il vetro di una finestra che si trova lungo una scala condominiale. Possibile dunque che chi impugnava la pistola avesse messo nel mirino qualcuno o la sua abitazione, a mo' d'intimidazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.