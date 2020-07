Collettore di via Ponticello Oneto, ripresi i lavori dopo un anno

Sono ripresi dopo una interruzione di circa un anno, i lavori del “Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a fondo Badami”.

Prima della sospensione, che si è resa necessaria per la rielaborazione dell'intervento alla luce della “densità” dei sottoservizi nella via Ponticello Oneto, era stato interamente completato il ramo di fondo Badami.

I lavori attualmente in corso, che si concluderanno tra un anno circa, sono stati avviati proprio dalla sezione terminale della rete di fondo

Badami e si stanno eseguendo nella parte di via Ponticello Oneto verso via Basile.

Ultimato questo tronco e quello di via Palmerino Molara, i lavori proseguiranno per la realizzazione dell’ultimo ramo della fognatura, che è autonomo e che si sviluppa nella restante parte di via Ponticello Oneto, cioè da una sezione all'altezza di via fondo Badame, sino allo sbocco in via Palmerino.