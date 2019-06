Collesano, arrivano fondi per il restauro e il risanamento dei ruderi del Castello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha pubblicato le graduatorie degli interventi ammissibili a finanziamento: Collesano riceverà € 1.200.000 per il restauro e il risanamento dei ruderi del nostro Castello. Una grande notizia per il centro storico di Collesano, che potrà beneficiare di un importantissima risorsa economica per la valorizzazione di uno dei luoghi più belli della nostra Comunità. Il Sindaco, Giovanni Battista Meli, esprime piena soddisfazione, nella consapevolezza che il rilancio dei piccoli paesi passa proprio da un'attenta azione di valorizzazione del centro storico.