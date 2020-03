Wwf e Fiab: anche a Palermo inizia una stretta collaborazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito del protocollo di collaborazione tra la grande associazione italiana di amanti della mobilità in bici, la FIAB Italia, e WWF Italia del giugno scorso, il WWF Sicilia Nord Occidentale è stato invitato a partecipare all'inaugurazione dell’anno sociale dall'associazione FIAB Palermo Bike & Trek che si è tenuta il 3 marzo scorso, presso i locali del Cre.Zi.Plus, nell'ambito dei “Cantieri Culturali alla Zisa” a Palermo.

Presenti per il WWF Sicilia Nord Occidentale il Presidente Pietro Ciulla e il consigliere Giorgio De Simone. Oltre a rinnovare la stretta collaborazione che già ha contraddistinto in passato le due associazioni locali, Pietro Ciulla ha ribadito che “mai come ora è importante stringere accordi di collaborazione tra associazioni per preservare il nostro ambiente e la natura che circonda le periferie e le città, ormai altamente antropizzate ma che, nonostante tutto, riservano spazi di miglioramento per la mobilità dolce e sostenibile". Quindi partiranno a breve percorsi che possano portare ad eventi e manifestazioni che coinvolgano le due associazioni come ad esempio passeggiate anche ciclo-turistiche nelle Oasi del WWF in Sicilia.

Il Presidente Ciulla oltre ad augurare buon lavoro al nuovo consiglio direttivo della Fiab Palermo Bike & Trek ha offerto al suo nuovo Presidente Aurelio Cibien tutta la collaborazione e l’appoggio del WWF Sicilia Nord Occidentale per promuovere sempre più incisivamente la mobilità sostenibile sia urbana che turistico-ambientale nel territorio di propria pertinenza. Presto infatti verrà trasmesso agli organi stampa un comunicato congiunto proprio per sancire questo stretto connubio di intenti. Il Consigliere De Simone, referente del gruppo escursionismo di WWF Sicilia Nord Occidentale, in segno di forte vicinanza e collaborazione reciproca, si è iscritto come socio ordinario alla Fiab.