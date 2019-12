Collaboratori scolastici, Chinnici (Iv): "Stabilizzazione per 119 lavoratori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'approvazione in commissione Bilancio del Senato dell'emendamento del capogruppo di Italia Viva Davide Faraone consentirà di stabilizzare i 119 operatori scolastici della provincia di Palermo, che si aggiungono ai 45 per i quali si è già avviato l'iter, esaurendo così il bacino di precari. Un'ottima notizia per questi lavoratori idonei al concorso ma non assunti, e soprattutto per la città e gli studenti che potranno così continuare a usufruire di questo importante servizio. Un epilogo atteso e per il quale va dato il giusto merito al capogruppo Faraone che per anni, anche in veste di sottosegretario al Miur, si è battuto per la stabilizzazione di questi lavoratori". Lo dice Dario Chinnici, consigliere comunale di Iv a Palermo.