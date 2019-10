Cocaina a fiumi dal Belgio fino a Palermo, carabiniere in aula: "La droga arrivava anche in bus"

"Up and down”, vale a dire “su e giù”. Un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo. La droga, sostiene l’accusa, arrivava dal Belgio alla Sicilia facendo un giro lunghissimo e i componenti della presunta organizzazione si spostavano per acquistarla o, semplicemente, contrattarne prezzo e quantitativo.

“Dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche – ha detto il maresciallo Alessandro Palumbo – abbiamo compreso che sul bus che faceva il tragitto da Favara a Racalmuto vi fosse un pacco con la droga spedito da Carmelo Fallea”. L’operazione, in realtà, non va a buon fine. “Abbiamo eseguito una perquisizione - ha detto - e non c'era droga, inoltre dal documento non risultava che l'avesse spedito Fallea”.

Sul banco degli imputati, oltre allo stesso Fallea, 43 anni, siedono Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara; Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 40 anni, anch’egli di Favara. Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Contestati anche svariati episodi singoli di cessione o detenzione ai fini di spaccio. Fallea e Presti - assieme a Gioacchino Alba che viene giudicato separatamente - sarebbero stati, secondo l'accusa, i promotori dell’organizzazione occupandosi della distribuzione dell’hashish e della cocaina che, in parte, proveniva dal Belgio. Rania El M oussaid si sarebbe occupata di dare - sempre secondo l'accusa - supporto logistico per i trasporti della droga da Palermo.

Su quest’ultimo aspetto, sempre ieri mattina, ha riferito lo stesso sottufficiale. “La donna – ha detto al pm Claudio Camilleri – in alcune circostanze, dopo avere incontrato Fallea, andava a Palermo. Il difensore della donna di origini marocchine, l’avvocato Salvatore Pennica (nel collegio anche i legali Daniela Posante, Angelo Nicotra, Salvatore Virgone, Giovanni Castronovo, Tanja Castronovo e Antonino Gaziano) ha però sottolineato che “il compagno della donna abitava a Palermo” per rimarcare le ragioni familiari legate ai viaggi.

Fonte: AgrigentoNotizie