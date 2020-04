Da Alcamo a Palermo per acquistare la cocaina da spacciare, arrestata

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con questa accusa è stata tratta in arresto sabato scorso, Giuseppa Provenzano, 40enne di Alcamo con precedenti. La donna, da tempo sotto la lente d'ingrandimento da parte dei carabinieri di Alcamo, era solita acquistare sostanze stupefacenti a Palermo. La quarantenne è stata fermata, lo scorso weekend, mentre si trovava a bordo della propria autovettura nei pressi dello svincolo autostradale “Alcamo Est”. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto una busta in plastica contenente 24 grammi di cocaina sottovuoto. I carabinieri hanno immedatamente sequestrato la droga e, al termine delle formalità di rito, la donna è stata portata presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.