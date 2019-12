Malore mentre dorme in via Aquileia, clochard muore in ospedale

Una senzatetto di 55 anni la scorsa notte è morta in ospedale. Secondo le prime informazioni la donna, palermitana, si sarebbe sentita male mentre dormiva in via Aquileia. A dare l'allarme sono stati due passanti e immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto la clochard in ambulanza a Villa Sofia, dove è deceduta subito dopo. Sul caso indaga la polizia.

