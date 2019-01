Civitas: "Un tempo casa famiglia, oggi comunità alloggio per minori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi in ricorrenza dell'Epifania l'associazione "Civitas" presieduta da Adriano Barbaccia a donato calze portando un sorriso hai bambini della casa famiglia "Piccoli passi" presieduta dalla dottoressa Patrizia Parra. Oggi con un piccolo gesto e grazie alle nostre befane tra cui Linda Moceri abbiamo passato un paio d'ore con questi bambini fantastici e alleggerito la loro giornata da un momento difficilissimo della loro vita.

La nostra domanda, chi si occupa di far arrivare in tempi celeri le risorse che necessitano a queste strutture per andare avanti? E quali criteri vengono utilizzati? Le istituzioni possono dare un maggiore contributo? E' normale che si debbano ancora pagare i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2017? Il nostro obbiettivo è quello di riuscire a porre le giuste attenzioni a delle strutture con dei minori. Aspetteremo con ansia una risposta restando vicini a questi bambini, inoltre continueremo a vigilare sulla questione, lo afferma Adriano Barbaccia presidente dell'associazione "Civitas".

