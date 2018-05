"Il pronto soccorso del Civico appena aperto? Parecchi locali ancora chiusi"

“Il commissario del Civico e dell'ospedale Di Cristina, Migliore, si faccia da parte. Subito”. E' quanto chiedono i componenti della commissione Sanità del M5S all’Ars dopo l’audizione che si è tenuta ieri all’Ars e che ha visto la partecipazione di sette sigle sindacali. I disservizi tecnico-organizzativi e le disfunzioni denunciati praticamente da tutte le sigle sindacali presenti – affermano i deputati Francesco Cappello e Salvatore Siragusa – sono numerosi e gravissimi. Si va da importanti attrezzature non utilizzate, alla gestione sconcertante degli spazi assistenziali, alla farmacia sguarnita, alla cardiochirurgia pediatrica non ancora attivata, nonostante siano stati spesi più di un milione e 300 mila euro, al nuovo pronto soccorso inaugurato in pompa magna, ma con parecchi locali ancora chiusi. E questo solo per citare qualche esempio”.

“Le dichiarazioni appena rese - dicono i due deputati – sono la tangibile certificazione di un fallimento. Ne prenda atto il governo regionale, clamorosamente assente e faccia valere una volta per tutte la responsabilità di questo fallimento”.