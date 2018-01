Cittadella dell’artigianato, show cooking e attestati di partecipazione agli "artisti"

Un pomeriggio di festa alla Cittadella dell’Artigianato in via Magliocco a Palermo, nel corso della fiera di Natale organizzata da Confartigianato Sicilia. Ieri sera il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presidente regionale di Confartigianato Sicilia, Filippo Ribisi e il responsabile regionale del settore artistico di Confartigianato, Costantino Sparacio, hanno consegnato gli attestati di partecipazione agli oltre trenta artigiani che dal 7 dicembre scorso espongono nei gazebi di via Magliocco le loro creazioni uniche.

Una serata pure all’insegna del cibo. Buono ma anche bello. Con un nuovo show cooking. Tra i dimostratori, ieri, il maestro gelatiere Peppe Cuti della federazioneitaliana gelatieri, il maestro pasticcere Mauro Lo Faso e le cakedesign Anna Scudieri e Marina La Mattina dell'associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo e Culinary Team Palermo con Rosario Seidita. Tra i dolci realizzati live, il gelato alla mandorla siciliana, ottenuto con l'aggiunta di azoto liquido per consentire la realizzazione in diretta, il cannolo scomposto e i buccellati siciliani.

“Ancora una volta – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando –,Confartigianato Siciliaha contribuito alla promozione del miglior artigianato siciliano. La città ha ben accolto questa iniziativa che è stata molto apprezzata durante le festività natalizie. Un contributo anche alla cultura dell’accoglienza della città di Palermo”. Ed è proprio questo uno degli obiettivi che Confartigianato Siciliaha voluto perseguire con la “Cittadella”. “Vogliamo dare il nostro contributo – ha detto il presidente regionale Filippo Ribisi – per concretizzare sempre più il progetto Palermo capitale della cultura. Crediamo con forza che gli artigiani possano partecipare al rilancio della città e dell’economia siciliana”.

Domani (6 gennaio) sarà una giornata ricca di eventi. Alla vigilia della chiusura della Cittadella, prevista per giorno 7, domani in via Magliocco si esibiranno gli Street Chords, reduci dal successo di X-Factor, che proporranno brani popolari pop nazionali ed internazionale cantati da cinque professionisti a cappella. Il repertorio musicale proposto per l’occasione sarà legato ai brani natalizi e non.

E Domani sarà anche il giorno del sorteggio dei giocattoli, per i bambini che nel corso della fiera hanno partecipato ai laboratori dell’atelier didattico con Babbo Natale. Una partecipazione che se da un lato ha permesso ai bimbi di lavorare con gli artigiani, dall’altro ha consentito la raccolta di fondi per l’acquisto di alcuni giocattoli da donare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Al sorteggio saranno presenti anche dei rappresentati delle comunità alloggio di Palermo a cui saranno invece donati i giocattoli portati in beneficenza dai bambini palermitani. Un carico di doni per i piccoli della ludoteca Ubuntu, struttura nata nel 2006 e che ospita circa 45 bambini di varia nazionalità, di età compresa tra i 6 mesi e i 14 anni. I giocattoli saranno destinati anche ai piccoli della casa famiglia “Isola della Carità”, del quartiere di Villagrazia di Palermo. Comunità alloggio per minori dai 6 ai 13 anni. E ancora doni per i bimbi della comunità Rosotea.

