Natale in corsia al Civico, un sacco pieno di giochi per i bimbi di Oncoematologia

Un sacco colmo doni per i piccoli pazienti dell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico. E' il frutto dei laboratori dell’atelier didattico per bambini allestito all’interno della cittadella dell’artigianato in via Magliocco, fiera natalizia firmata Confartigianato Sicilia,

I giocattoli per i bambini ricoverati saranno comprati grazie alle somme versate acquistando il ticket per i laboratori (che andranno avanti fino al 7 gennaio) Le attività - pittura, disegno bricolage con l'aiuto di artigiani siciliani - si svolgono all’interno del villaggio di Babbo Natale in compagnia dei folletti. La donazione dà diritto anche a tutti i piccoli partecipanti a una foto ricordo con babbo Natale a all’estrazione finale di tre giocattoli.