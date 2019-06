La Città dei Ragazzi riparte: trenino e battello tornano in funzione

Riparte la Città Dei Ragazzi: il trenino e il battello sono tornati in funzione. Stamattina il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone e il consigliere Marcello Susinno sono saliti a bordo del convoglio ferroviario per effettuare il primo giro "inaugurale" sui binari. "Il trenino torna a circolare sui binari della Città dei Ragazzi e insieme al battello e ai nuovi giochi - commenta Orlando - completa l'offerta di questo spazio restituito alla città, dopo i lavori necessari per poterlo mettere in regola, e fruibile dai nostri piccoli cittadini".

Lo spazio resterà aperto dal martedì al sabato, la mattina e il pomeriggio, e la domenica mattina sino alle 13. "E' motivo di orgoglio per la città - dice Marcello Susinno consigliere Comunale - aver riconsegnato ai più piccoli la splendida realtà educativa aperta negli anni '60. Forte entusiasmo tra realtà e fantasia in uno spazio, basato sul rapporto con la natura, attraversato dal battello e dal trenino pienamente funzionanti, dove le logiche di socializzazione "impongono" a mettere da parte smartphone e iPad".

Il consigliere Susinno, insieme ai colleghi della Settima commissione, da mesi pressavano l'amministrazione comunale affinchè si occupasse dell'area giochi di viale degli Abruzzi denunciando le pessime condizioni in cui è rimasta a lungo. Oggi, il lieto fine.

