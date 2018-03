Cit di piazza Bellini chiuso a Pasqua, i lavoratori: "Dal Comune solo 10 euro in più per il festivo"

A Pasqua resterà chiuso il Cit (Centro informazioni turistiche) di piazza Bellini. Lo rende noto in un avviso l'amministrazione comunale, sottolineando la "mancanza di disponibilità da parte degli operatori". Ma i lavoratori non ci stanno: "Da dieci anni prestiamo servizio nei festivi solo per 10 euro in più al giorno, abbandonando famiglie ed affetti per dare assistenza ai turisti ed ai cittadini che vogliono visitare la nostra splendida Palermo. Nonostante le promesse, il sindaco Orlando non ha ancora fatto nulla".

A dirlo è Luigi D'Antona, Rsu Cgil al Comune di Palermo, che provocatoriamente domanda: "Si può lavorare per Pasqua e tutte le altre feste per 10 euro in più?". D'Antona respinge al mittente le invettive lanciate sui social network da alcuni utenti, dopo che il Comune ha pubblicato l'avviso di chiusura del Cit. "Anziché gridare vergogna a noi lavoratori - afferma - si chiedano chiarimenti all'Amministrazione, che vuole dei volontari a costo zero. Siamo stanchi di inseguire le promesse e continuare ad essere malpagati - conclude il sindacalista della Cgil - ecco perché stavolta non siamo disponibili a lavorare nel giorno di Pasqua".