Scuola, la Cisl dedica due giorni alla formazione dei neo assunti

Si terranno l'11 e 12 ottobre dalle 9 alle 13 gli incontri di formazione rivolti ai docenti e al personale Ata neo immesso in ruolo, organizzati dalla Cisl Scuola Palermo Trapani in collaborazione con l’istituto Irsef-Irfed. Gli appuntamenti si terranno presso l’Istituto Giovanni XXIII – Piazzi , in via Mario Rutelli, 50 a Palermo. Fra i temi che verranno affrontati: l’anno di prova e formazione che dovranno superare per svolgere al meglio il proprio importante ruolo e le innovazioni del nuovo contratto di lavoro. Fra gli argomenti principali anche la ricostruzione della carriera e il Fondo Espero.