I circhi smontano i tendoni ma restano le pubblicità (abusive), multe per 42 mila euro

I circhi levano i tendoni, ma restano le loro pubblicità abusive sparse in tutta Palermo. Sono cento le affissioni sanzionate dalla polizia municipale che ha setacciato la città in lungo e in largo per scovare i manifesti mai autorizzati delle varie attività circensi. Complessivamente ammontano a 42 mila euro le multe elevate dal Nucleo di vigilanza pubblicità dalla metà di dicembre dell’anno scorso ad oggi. L'ampia zona monitorata si estende da via Duca degli Abruzzi fino a via Bonagia, passando per viale Regione e Tommaso Natale.

Nel periodo natalizio sono stati scovati anche sei commercianti che avevano installato luminare o catene luminose che reclamizzavano le loro attività senza aver richiesto alcuna autorizzazione. A ciascun titolare è stata elevata la sanzione da 422 euro prevista dalla normativa vigente. Le luminarie sono state individuate in via Marchese di Villabianca, viale Michelangelo, viale Croce Rossa e via Amari, e così come i manifesti abusivi sono stati rimossi o coperti dagli agenti.