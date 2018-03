Cinisi, spiaggia Magaggiari invasa dai rifiuti dopo la mareggiata: iniziata la pulizia

L'amministrazione comunale di Cinisi ha iniziato la pulizia della spiaggia Magaggiari, invasa dai rifiuti dopo la mareggiata dello scorso 20 marzo. "L'opera di ripristino - afferma l'assessore Biundo - ci vedrà impegnati per diversi giorni ... work in progress".

Il maltempo della scorsa settimana ha lasciato il segno: la sabbia ha invaso la via Ciucca, la strada che costeggia il litorale, e le casette di legno che si trovano sulla spiaggia sono state danneggiate. Il mare ha restituito poi tutta la spazzatura gettata dagli esseri umani trasformando l'arenile e il piazzale antistante in una discarica. Dopo l'accaduto, l'assessore ha mandato sul posto gli operai del Comune per rimuovere le casette di legno e successivamente spostare la sabbia dalla strada promettendo che, una volta finito il brutto tempo, la spiaggia sarebbe stata pulita. Sette giorni dopo la promessa è stata mantenuta.

L'ambientalista Francesco Tocco, conosciuto come Cicciokayak, però il giorno dopo la mareggiata ha effettuato un primo intervento come volontario: "Ho promosso, condividendo una locandina sui social, la pulizia straordinaria e dato appuntamento ai partecipanti giorno 22 marzo alle 9, per evitare che la tempesta prevista nella notte tra giovedì e venerdì scorso riportasse i rifiuti in mare. A causa delle condizioni metereologiche avverse però in spiaggia si è presentato solo un mio conoscente". In due ore Cicciokayak e il suo amico hanno raccolto rifiuti di ogni genere, riempito 20 sacchi di spazzatura e recuperato anche un pozzetto frigorifero.

Ecco le foto del loro intervento:

Gallery