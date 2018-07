Cinisi, in casa piante di marijuana e manuali per la coltivazione: un arresto e una denuncia

Nella loro casa di Cinisi avevano realizzato una piccola coltivazione di marijuana, completa di impianto di illuminazione e aerazione. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato G.F., 41 anni, e denunciato un 25enne.

I militari hanno sequestrato sei piantine e 150 grammi di droga già pronta per lo spaccio, una bilancia di precisione, materiale vario per la coltivazione, manuali e riviste con istruzioni per la coltivazione. Dopo la convalida dell’arresto, il 41enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora.