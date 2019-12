Cinisi ha di nuovo una piazza, per festeggiare spunta anche l’albero di Natale

Cinisi ha di nuovo una piazza e, con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito dalla tradizione, anche un albero di Natale. Piazza Vittorio Emanuele Orlando, dopo un anno di lavori, ieri mattina è stata restituita ai cittadini. La strada che divideva in due parti pedonali la piazza non c'è più e di fatto dunque quest'ultima è diventata più grande. La vecchia pavimentazione è stata sostituita con il basolato in pietra fatto a mano. Le panchine in ferro sono state sostituite da cubi in metallo o sedute in pietra e legno. Al posto delle palme ci sono gli alberi di arancio e diverse essenze, dal timo al rosmarino, ornano le aiuole. Solo la fontana è rimasta al suo posto. Al momento manca ancora l'acqua ma presto ci sarà anche anche quella.

Per festeggiare l’evento tanto atteso dalla comunità - inizialmente previsto per il 30 giugno - nel pomeriggio, dopo la processione, è stato acceso anche l’albero ideato da Federico Lercara e realizzato con la partecipazione dei ragazzi della Casa dei giovani, coordinati dal maestro della cartapesta Nunzio Vitale, e dell'associazione Solidanime che si sono occupati della creazione delle note musicali che addobbano l'albero del Natale 2019. “Giornata significativa per la nostra comunità cinisense - commenta il sindaco Giangiacomo Palazzolo - che si sveglia stamani con una piazza dall'aspetto nuovo e natalizio. Oggi, finalmente, la piazza ritorna ad essere spazio di incontri e di socialità , piena di luci ed addobbi, frutto di collaborazione e lavoro di squadra ed io, non posso che essere fiero e orgoglioso della mia comunità”. Circa 600 mila euro il costo del restyling realizzato grazie ad un finanziamento europeo.