Cinghiali a passeggio per le vie dell'Arenella: "La gente ha paura di uscire di casa"

Cinghiali a passeggio per le vie dell'Arenella. E' successo ieri sera in via Monsignore Francesco Riela quasi all'angolo con via Papa Sergio. Panico tra i residenti. "La gente ha paura di uscire di casa la sera ormai", dichiarano il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo e Giovanni Galioto della Settimana circoscrizione.

Non è la prima che nel quartiere si fanno avvistamenti di questo tipo. Al contrario, la gente da tempo si trova costretta a conviverci. Solo circa un mese fa nella stessa via gli animali hanno banchettato tra i rifiuti gettati nel cassonetto. Presumibilmente gli animali arrivano dalle montagne sopra l'Addaura.