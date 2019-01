Palermo città bestiale, allarme cinghiali all'Addaura: "Mangiano tra i cassonetti"

E' sempre emergenza cinghiali a Palermo. Ieri notte sono stati avvistati degli esemplari nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Gli animali selvatici sono stati attratti da cassonetti stracolmi di rifiuti alla ricerca di residui di cibo. E riesplode la paura fra i cittadini. "I cinghiali all'Addaura mangiano tra i cassonetti - ha segnalato un lettore, Fabio Lannino, a PalermoToday - e camminano in strada".

Un problema, quello dei cinghiali, che riemerge con preoptenza. Già nell'estate del 2017 Palermo aveva studiato un piano d'emergenza. Al termine di un summit - alla presenza di corpo forestale e vigili - l’Amministrazione comunale aveva predisposto “interventi urgenti per mitigare la presenza di cinghiali nel centro abitato a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità”. Ma è ancora emergenza e i problemi non sono stati ancora risolti. Anzi, con il caos rifiuti, il fenomeno è tornato d'attualità.



“Viste le numerose segnalazioni pervenute - avevano sottolineato dal Comune - e considerato che i cinghiali sono stati inquadrati dal ministero dell’Ambiente come specie che può costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e sconfinano dal loro abituale territorio in cerca di cibo, anche abbandonato nei pressi di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani determinando 'allarme per la cittadinanza' il sindaco Leoluca Orlando ha emanato un'ordinanza ad hoc". Un'ordinanza con la quale era stata sollecitata la Rap "in via contingibile ed urgente" a intervenire in via immediata per rimuovere tutti i rifiuti abbandonati lungo le strade ed aree dei quartieri Addaura, Arenella, Acquasanta, Vergine Maria, oltre alle aree vicine alla riserva naturale orientata di Monte Pellegrino. Il Comune inoltre aveva chiesto ai cittadini di non abbandonare rifiuti, resti di cibo e mangimi per animali lungo le strade e aree a rischio cinghiali.