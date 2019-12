A Bagheria il "Cinema è per tutti", spettacoli gratis per disabili e meno abbienti

A bagheria il Natale si sposa con la solidarietà con “Cinema per tutti, l’iniziativa dell’assessorato allo Spettacolo guidato da Maurizio Lo Galbo. L’Amministrazione comunale vuole offrire ai cittadini meno abbiènti e con un Isee inferiore ai 7 mila euro e a tutti i disabili bagheresi la possibilità di andare al Cinema gratuitamente. Già da domani, mercoledì 11 dicembre, i cittadini aventi diritto potranno assistere allo spettacolo delle ore 15,30 gratuitamente.

Domani è la volta della pellicola di successo con Antonio Albanese “Cetto c'è senzadubbiamente". La proiezione si terrà presso laa Multisala Supercinema, via Carà 123 a Bagheria. Chi vuole assistere alla proiezione del film, e rientra nelle categorie indicate, può inviare una mail a maurizio.logalbo@comune.bagheria.pa.it indicando il possesso dei requisiti ed un recapito telefonico per esercitare la verifica.

"Ringraziando l’Ars per il contributo offerto e il gestore e proprietario del Multicinema Giuseppe Gallina – dice Maurizio Lo Galbo - esprimo la mia gioia nel poter regalare un paio d'ore di spensieratezza a chi possibilmente non ha mezzi necessari per potersi permettere di andare al cinema. E’ uno dei modi che questa amministrazione comunale guidata da Filippo Maria Tripoli ha per augurare Buon Natale".