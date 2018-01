Cimitero dei Rotoli, Figuccia: "Manca il materiale edile per le sepolture"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nei giorni scorsi alcuni cittadini recatisi al cimitero dei Rotoli di Palermo, per dare l'estremo saluto ai propri cari hanno purtroppo avuto un'amara sorpresa". Lo rende noto Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell'Udc, che prosegue: "Sono rimasta davvero basita dal racconto di Francesco D'Amato che durante la cerimonia di sepoltura di un proprio congiunto, si è sentito dire dagli operatori preposti che non era possibile procedere ad una regolare sepoltura in quanto mancavano materiali edili di uso quotidiano, ormai da diversi giorni".

"Una vicenda che ha dell'incredibile - conclude Figuccia - e per la quale ho appena predisposto un'interrogazione al sindaco per capire cosa sta accadendo ai servizi cimiteriali. Temo che in questa città si stia superando ogni limite e che senza una guida reale, i servizi ai cittadini saranno sempre più limitati e scadenti".