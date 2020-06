Scandalo Rotoli, Figuccia a Orlando: "Venderemo Villa Niscemi per un nuovo cimitero?"

"Continua nel silenzio dell'amministrazione comunale lo scempio del cimitero dei Rotoli". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia, che prosegue: "Ancora centinaia di salme accatastate in deposito mentre il forno crematorio è come sempre fuori uso. E Orlando sindaco che fa? Latita. Vietato morire dunque nella quinta città d'Italia con i congiunti costretti a trovare soldi e soluzioni rocambolesche".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da anni - aggiunge Figuccia - si parla di un'area individuata nei pressi di Ciaculli per realizzare un complesso cimiteriale idoneo che tuttavia non ha mai visto la luce per le difficoltà nel reperimento delle risorse. Saremo forse costretti a vendere villa Niscemi per vedere un nuovo cimitero in città degno di questo nome? Morire non può essere un lusso e onorare le salme dei propri cari - conclude - è un diritto inalienabile che ogni amministrazione deve garantire".