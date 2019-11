Tragedia al cimitero dei Rotoli, 77enne si sente male e muore davanti alla cappella di famiglia

Tragedia stamani al cimitero dei Rotoli. Un uomo di 77 anni ha accusato un malore mentre rendeva omaggio ai propri cari ed è morto davanti alla cappella di famiglia. Secondo le prime informazioni, a stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sul posto anche polizia e carabinieri.

Solo ieri, a Balestrate, due donne sono rimaste gravemente ferite proprio mentre visitavano la tomba dei propri cari. A causa del cedimento della pavimentazione in marmo, zia e nipote sono precipitate nell'ossario della cappella riportando gravi ferite. In loro aiuto il 118. Il medico si è letteralmente calato nella voragine per medicare e recuperare le due donne che sono poi state trasferite in ospedale.