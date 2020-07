Cimitero dei Rotoli, Randazzo (M5S): "Anche una bara in attesa di sepoltura dal 2016"

Bare in attesa di una degna collocazione da mesi e altre custodite in modo poco idoneo. E' quanto ha riscontrato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo nel corso di un sopralluogo al cimitero dei Rotoli effettuato con la IV commissione. Randazzo parla di "gravi criticità. Una quantità notevole di bare, pari a circa 500, poste non solo all’interno della sala deposito Bonanno, ma collocate in magazzini, aree all'aperto, alcune in attesa addirittura da febbraio 2020".

Randazzo denuncia "una situazione di gravità estrema con due bare, di cui una del 2016 a deposito e una probabilmente scoppiata tenuta 'chiusa' con delle corde dalle quali proveniva un penetrante e insopportabile odore di decomposizione e putrefazione che ammorbava e rendeva irrespirabile l’aria intorno. Ho proceduto - dice Randazzo - a trasmettere formale pec all’Asp di Palermo chiedendo opportuni accertamenti valutando eventuali profili di carenza igienico-sanitario".

