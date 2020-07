Penna (5 Stelle): "Caos ai Rotoli, interrogazione al ministro della Salute"

"E' ormai intollerabile la situazione igienico-sanitaria nei cimiteri di Palermo e in particolar modo al cimitero dei Rotoli: così come documentato nei giorni scorsi, centinaia di bare in grave stato di conservazione attendono di essere inumate, generando potenziali pericoli per la salute pubblica". A parlare è Leonardo Penna, deputato del Movimento 5 Stelle. "Per questo ho depositato una nuova interrogazione al ministro della Salute perché avvii le procedure urgenti, atte a prevenire eventuali rischi per la salute dei cittadini e farò lo stesso con le autorità regionali e dell’Asp. Un nuovo cimitero a Ciaculli e un nuovo impianto per la cremazione - i continui e sospetti guasti al vecchio impianto hanno sollevato e sollevano più di un interrogativo - sono due urgenze non più rinviabili, su cui il MoVimento 5 Stelle Palermo continuerà a porre la dovuta e necessaria attenzione".

