Le 516 bare in attesa al cimitero dei Rotoli, il Comune inizia il recupero dei primi loculi

Da domani il Comune svuoterà 71 loculi al cimitero dei Rotoli. L'annuncio è arrivato tramite una nota formale con cui si comunica il calendario (reso noto per rendere possibile la presenza dei familiari ndr) seguito nelle procedure di "estumulazione delle salme poste nelle nicchie e nelle cellette per le quali è trascorso il periodo trentennale di concessione". Inizia da qui il piano dell'Amministrazione per riportare il decoro nel camposanto e uscire dall'emergenza.

Nell'ordinanza che ufficializza la procedura si sottolinea infatti che l'estumulazione è necessaria "tenuto conto della gravissima emergenza derivante dalla carenza pluriennale di posti salma all’interno del cimitero Santa Maria dei Rotoli che ha determinato alla data del 16 luglio la presenza di 516 salme in deposito in attesa di inumazione/tumulazione e gravissimi rischi igienico sanitari. Tenuto conto altresì dei rilievi Asp in merito all’utilizzo dei locali deposito salme".

Nel piano del Comune però c'è anche la cremazione gratuita per i 516 feretri attualmente in deposito. "Nell’ottica di una significativa riduzione - si legge ancora nel provvedimento - l’Amministrazione ha dato indicazioni di chiedere ai congiunti delle salme a deposito l’eventuale disponibilità alla cremazione a carico della stessa Amministrazione; che al ricorrere di tale formale disponibilità il feretro verrà trasferito, nelle more della ripresa del funzionamento del forno crematorio ai Rotoli, presso un’altra sede e il trasporto e la cremazione saranno economicamente a carico di questa amministrazione comunale".