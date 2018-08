Cimitero di Bagheria, partono i lavori di pulizia e manutenzione

E’ la ditta Ag Garden di Bagheria che si è aggiudicata i lavori di pulizia e manutenzione del verde del cimitero comunale, per un importo di 3 mila euro. La ditta si occuperà della ripulitura dalle erbacce, della pulizia e della rastrellatura di tutti i viali e le aree verdi. La squadra comunale si occuperà dello smaltimento degli sfalci e dei rifiuti indifferenziati raccolti.

L’assessore al Verde pubblico Gaetano Baiamonte spiega le motivazioni per le quali si è proceduto così: "E' stato necessario affidare i lavori ad una ditta esterna perché in questi mesi la pulizia ordinaria dell'area cimiteriale ha sofferto a causa del numero esiguo di dipendenti addetti al verde pubblico. Ringrazio la squadra del Verde per il lavoro portato avanti con tanti sacrifici – aggiunge l’assessore che ammette che diverse zone verdi della città necessitano di maggiore cura oltre che l’ordinaria al fine di essere degnamente fruite dai cittadini. Baiamonte promette: "Nel giro di 10 giorni verrà riportato il decoro nell'area cimiteriale e ciò offrirà una migliore gestione e manutenzione ordinaria da parte della squadra comunale. La amministrazione, nel frattempo, di concerto con gli uffici, sta ancora ultimando le tumulazioni dei defunti in attesa nei loculi già costruiti con l'ultima gara".

Intanto è già stata predisposta e aggiudicata la nuova gara per la costruzione di altri 175 loculi comunali, lavori che saranno affidati in questi giorni e porteranno alla costruzione dei nuovi loculi entro circa due mesi dall’inizio dei lavori.

L’assessore informa: "In questo periodo si programmeranno altri interventi ed altre gare per la costruzione di nuovi loculi. Mentre questa stessa settimana sarà possibile riprendere le estumulazioni delle salme ultraquarantennali programmate e sospese nel periodo estivo su disposizione dell'Asp".