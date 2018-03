Rubano luce e acqua e conservano cocaina in casa: arrestata coppia a Ciminna

Luce e acqua gratis, i carabinieri arrestano una coppia di Ciminna. Nell'ambito dei servizi di controllo disposti dal comando provinciale e diretti a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica, sono stati scovcati a Ciminna S.B., 39 anni, e E.S., 32 enne. I militari hanno scoperto nella loro abitazione un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che per eludere eventuali controlli era stato collegato a un interruttore che consentiva al momento opportuno la disattivazione.

Anche l'acqua era prelevata con un allaccio abusivo alla conduttura idrica comunale. "Nell'appartamento - aggiungono i carabinieri - sono stati trovati anche due grammi di cocaina confezionata in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente". Dopo il giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato.