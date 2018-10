La cimice asiatica invade via Alloro e Ballarò, il Comune avvia la bonifica

La cimice asiatica invade la zona di piazza Casa Professa e via Alloro e il Comune corre ai ripari annunciando una bonifica delle due aree per debellare l'insetto. La decisione è stata presa dal vicesindaco Sergio Marino nel corso di una riunione con gli esperti organizzata proprio per discutere delle misure adottare per contenere la diffusione della cimice. "Una specie - spiega uno dei relatori, il direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università Stefano Colazza - che arreca notevoli danni alle colture agrarie". Non ci sarebbe invece nessun pericolo per l’uomo. La pensa allo stesso modo anche Giuseppe Bono dell’Osservatorio delle malattie delle piante: “La cimice asiatica - precisa l'esperto - non è pericolosa per l’uomo, danneggia le colture agrarie, non si conoscono dati oggettivi sulle colture ornamentali e non sussiste pericolo per l’attività vivaistica”.

L'insetto che arriva dell'Est potrebbe essersi diffuso in città attraverso gli imballaggi degli alimenti: "Le aree dove è stato avvistato sorgono nelle vicinanze del mercato di Ballarò - conclude Stefano Colazza - ed avendo riscontrato esclusivamente la presenza di individui allo stadio di adulto (non sono state riscontrate forme giovanili) ritengo di poter affermare che si tratti di popolazioni che non hanno ancora svolto una generazione completa e presumibilmente originate da individui giunti attraverso imballaggi e al momento non è possibile definire se trattasi di trasferimenti intranazionali o extranazionali".

Non sarà però facile sconfiggere del tutto l'insetto. "Al pari delle altre regioni di Italia colpite dall'infestazione della cimice asiatica, la situazione in Sicilia - conclude Colazza - potrebbe rivelarsi difficilmente contrastabile soprattutto in quanto la nostra regione presenta delle condizioni climatiche ideali per lo sviluppo". "Ove si dovessero ricevere segnalazioni sulla presenza di popolazione di cimici in altre zone della città, la Rap - conclude Marino - si farà carico degli interventi di disinfestazione. Forniremo inoltre alla cittadinanza informazioni utili circa l’insetto, che non è pericoloso per l’uomo, e le possibili misure da adottare nonché indicazioni e i contatti ove effettuare le segnalazioni”.